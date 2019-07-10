بيان من التعليم السعودية بعد موافقة الوزراء على سلم الرواتب

الرياض – مباشر: قال وزير التعليم السعودي، إن لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد هي للتحفيز الذي سيؤدي إلى الرفع من مستوى الأداء والنهوض بالتعليم في المملكة، إلى المستوى اللائق بمكانتها السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.

استمرار المزايا المالية

وأضاف الوزير حمد بن محمد آل الشيخ، في بيان، أن المزايا المالية لجميع المعلمين والمعلمات الذين على رأس العمل مستمرة بعد نقلهم على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وتطبيق سلم الرواتب الجديد.

وأوضح آل الشيخ، أن اللائحة وسلم الرواتب تضمنتا اعتماد علاوات أكبر، وسقفاً أعلى للرواتب، وقيمة أعلى لمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى مكافآت تحفيزية لشاغلي المهام القيادية المدرسية والتربوية.

وتابع الوزير: "لجميع الزملاء أبرز الجوانب الإيجابية في هذا الجانب رفع الحد الأعلى لراتب شاغل الوظيفة التعليمية، فضلاً عن رفع علاوته السنوية في حدها الأعلى، كما رُفعت مكافأة نهاية الخدمة لمن أمضوا 31 سنة فأكثر".

واعتبر الوزير، اعتماد اللائحة والموافقة على سلم الرواتب، نقطة تحول مهمة ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة.

وأشار آل الشيخ، إلى أن هذه اللائحة ستحل محل لائحة الوظائف التعليمية السابقة الصادرة في العام 1401هـ؛ لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص، لاسيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030.

احتساب سنوات الخدمة السابقة في الترقيات

ولفت، إلى أن أهمية اللائحة تكمن أيضاً في شمولها لجميع المعلمين والمعلمات الذي يشكلون قرابة نصف المشمولين بنظام الخدمة المدنية، لتسهم في توفير بيئية عمل تعليمية محفزة لهم.

وفقاً للائحة الجديدة، فإن جميع المعلمين والمعلمات في المستوى الرابع والخامس والسادس سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس وفقاً لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب لراتبه، بحيث لن يكون هناك تأثير عليهم، وكذلك ستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة في ترقيتهم لرتبة المعلم المتقدم كما سيمنحون فرصاً عدة لاجتياز اختبارات الرخصة.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تشمل ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهارة، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني.

وتشمل هذه الرتب: رتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، ورتبة معلم خبير، وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.

ولفتت الوزارة، إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب ستقوم بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات المعلمين خلال الخمس سنوات الماضية.

وبالنسبة، للمعلمين الذين لم يسبق لهم اختبار الكفايات فبإمكانهم الحصول على الرخصة المهنية المتناسبة مع خبراتهم على رأس العمل باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، موضحاً أنه سيعطى المعلمون والمعلمات فرص عدة لاجتياز الاختبار الخاص بالهيئة.

واهتمت اللائحة بتطوير المعلم وانخراطه في البرامج التدريبية والتطويرية كجزء من عناصر تقويم أدائه.

وكذلك شجعته على استكمال دراساته العليا لدعم ترقياته الوظيفية، مع استمرار الدعم للمتميزين الذين يفضلون الاستمرار في العمل داخل الفصول الدراسية، من خلال منحهم نصاباً تدريسياً أقل، وتقدير الخبرات واستثمارها في تطوير الزملاء ودعمهم، فضلاً عن تقدير المعلمين العاملين مع الطلبة ذوي الإعاقة.

وأضاف الوزير، أن اللائحة حرصت أيضاً على الإسهام في تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي وتحسينها، وتعزيز دور المعلّم ورفع تأهيله، ومتابعة مستوى التقدم المنشود.

ووافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على اللائحة.

اللائحة:

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