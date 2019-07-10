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أسعار الذهب تتراجع عالمياً بنحو 7دولارات مع ترقب تصريحات باول

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أسعار الذهب تتراجع عالمياً بنحو 7دولارات مع ترقب تصريحات باول أسعار الذهب تتراجع عالمياً بنحو 7دولارات مع ترقب تصريحات باول

مباشر: انخفضت الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 7 دولارات، مع ترقب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي والتطورات التجارية.

وكشف لاري كوالدو المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض عن محادثات هاتفية تمت أمس الثلاثاء بين المسئولين في الولايات المتحدة والصين بخصوص الشأن التجاري، ووصفها بأنها كانت بناءة.

وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 6.90 دولار عند 1393.60 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة عند 1391.87 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية، مسجلاً 97.498.

ومن المقرر أن يبدأ جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم شهادته أمام الكونجرس حيث يناقش تقرير السياسة النقدية النصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكان كوالدو صرح أمس بأن أنه لا توجد محاولة من جانب إدارة الرئيس دونالد لعزل رئيس الفيدرالي.

وتأتي تلك التصريحات على الرغم من التقارير الصحفية المتكررة التي تؤكد أن ترامب يفكر في الإطاحة بباول من منصبه، لعدم رضاه عن زيادة معدل الفائدة.

مباشر (اقتصاد)

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