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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب شهادة باول أمام الكونجرس

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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب شهادة باول أمام الكونجرس استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب شهادة باول أمام الكونجرس

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي.

وبحلول الساعة 7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.08 بالمائة إلى 1.1217 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنسبة 0.09 بالمائة مُسجلاً 108.95 ين.

واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني مُسجلة 1.2462 دولار، وفيما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1 بالمائة عند 0.9923 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.462

وصرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كوالدو بأن مسئولين من أكبر اقتصادين في العالم عقدا محادثات هاتفية بناءة أمس الثلاثاء بشأن الأوضاع التجارية.

ومن المقرر أن يبدأ جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم شهادته أمام الكونجرس حيث يناقش تقرير السياسة النقدية النصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكان باتريك هاركر" رئيس الفيدرالي بولاية فيلاديلفيا صرح أمس بأن لا يوجد حاجة لإحداث تغيير في معدلات الفائدة الأمريكية خلال الوقت الحالي.

وأضاف: "خفض الفائدة سوف يكون مبرر إذا تباطأ الاقتصاد بصورة ملحوظة، مشيراً إلى أنه لا يرى أن هذا يحدث حالياً".

مباشر (اقتصاد)

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