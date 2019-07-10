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أردوغان:الاقتصاد قد يواجه مشاكل خطيرة حال عدم إصلاح البنك المركزي

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أردوغان:الاقتصاد قد يواجه مشاكل خطيرة حال عدم إصلاح البنك المركزي أردوغان:الاقتصاد قد يواجه مشاكل خطيرة حال عدم إصلاح البنك المركزي

مباشر: حذر الرئيس التركي من أن الاقتصاد قد يواجه مشاكل خطيرة إذا لم يتم تنفيذ إصلاح كامل داخل البنك المركزي، وذلك بعد إقالة رئيس البنك.

وقال رجب طيب أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن طائرة أثناء عودته من البوسنة اليوم الأربعاء إن مراد سيتينكايا رئيس البنك المركزي السابق اتخذ قرارات تسببت في ارتفاع الأسعار، وأنه لم يوحي بالثقة ولم يتواصل بشكل جيد مع السوق، بحسب صحيفة "خبر تورك".

وفي عطلة الأسبوع الماضي كشف مرسوم رئاسي عن تعيين مراد أوزال نائب رئيس المركزي التركي في منصب رئاسة البنك بدلاً من مراد سيتينكايا.

وأكد أوزال بعد توليه المنصب على أنه سيواصل تطبيق أدوات السياسة النقدية بشكل مستقل مع الحفاظ على الهدف الأساسي وهو استقرار الأسعار.

وأضاف أردوغان: "البنك المركزي هو أهم عنصر في الركيزة المالية للاقتصاد..في حالة عدم مراجعته بالكامل وفي حالة عدم إرسائه على أسس قوية فإننا من المحتمل أن نواجه حياه بها مشاكل خطيرة".

وقبيل إقالة سيتينكايا انتقد أردوغان سياسة المركزي التركي، ودعا لخفض معدل الفائدة.

مباشر (اقتصاد)

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