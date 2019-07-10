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ارتفاع هامشي لسوق الأسهم السعودي بالتعاملات الصباحية

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ارتفاع هامشي لسوق الأسهم السعودي بالتعاملات الصباحية ارتفاع هامشي لسوق الأسهم السعودي بالتعاملات الصباحية

الرياض- مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بارتفاع هامشي في ظل تباين أداء القطاعات.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبته 0.04 بالمائة الى مستوى 8858.56 نقطة ليربح نحو 4.05 نقطة.

وجرى التعامل على 9.592 مليون سهم وبقيمة 190.34 مليون ريال سعودي موزعة على 9.213 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.42 بالمائة بدعم من سهم الجوف المرتفع بنسبة 2 بالمائة.

كما ارتفع قطاع العقارات بنحو 0.36 بالمائة بدعم من سهم اعمار المرتفع بنسبة 0.77 بالمائة.

وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.24 بالمائة بدعم من سهم "موبايلي" المرتفع بنحو 1.14 بالمائة.

وفي المقابل سجل قطاع البنوك تراجعاً بنسبة 0.09 بالمائة بعد ان تراجع سهم الأهلي التجاري بنسبة 0.36 بالمائة.

وتصدر سهم الإنماء التداولات بنحو 14.12 مليون ريال، فيما كان سهم كيان السعودية الأنشط من حيث الكميات بنحو 644.761 ألف سهم.

واختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، مدعوماً بقطاع الاتصالات والعقارات والبنوك.

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