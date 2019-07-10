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تراجع الأسهم الأوروبية بالمستهل قبيل إعلان بيانات اقتصادية

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تراجع الأسهم الأوروبية بالمستهل قبيل إعلان بيانات اقتصادية تراجع الأسهم الأوروبية بالمستهل قبيل إعلان بيانات اقتصادية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل إعلان بيانات اقتصادية، وفي ترقب شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 386.9 نقطة، فيما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 7521.1 نقطة.

وهبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 5561.8 نقطة، فيما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.2 بالمائة عند 12406.7 نقطة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1210 دولار.

وقادت أسهم قطاع المشروبات والغذاء التراجع في البورصة الأوروبية حيث هبط بنحو 0.8 بالمائة.

ويراقب المستثمرون المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعدما أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كوالدو أن مسئولين من أكبر اقتصادين في العالم عقدا محادثات هاتفية بناءة أمس الثلاثاء.

وفي سياق منفصل تجاوز معدل التوصيل لدى شركة "إير باص" نظيرتها لدى "بوينج" للمرة الأولى في 8 سنوات.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات النمو الاقتصادي ونشاط التصنيع والميزان التجاري في المملكة المتحدة، إلى جانب بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو.

كما من المقرر أن يبدأ جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم شهادته أمام الكونجرس حيث يناقش تقرير السياسة النقدية النصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

مباشر (اقتصاد)

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