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"جدوى ريت الحرمين" يعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الأول 2019

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"جدوى ريت الحرمين" يعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الأول 2019 "جدوى ريت الحرمين" يعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الأول 2019

الرياض - مباشر: أعلنت شركة جدوى للاستثمار، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق" جدوى ريت الحرمين"، بواقع 0.26 ريال للوحدة، عن النصف الأول من عام 2019.

وأوضحت الشركة "في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء أن أحقية الأرباح ستكون في 17 يوليو 2018، على أن يكون تاريخ التوزيع خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

 وقالت الشركة إن نسبة التوزيع تبلغ 2.40 بالمائة من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30 يونيو 2019.

ويبلغ إجمالي الأرباح الموزعة عن النصف الأول نحو 17.16 مليون ريال.

ويبلغ رأسمال الصندوق 660 مليون ريال، موزعة على 66 مليون وحدة.

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