5 أغسطس.. مساهمو "الأهلية" يناقشون تخفيض رأس المال

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، عقد الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي الشركة، يوم الاثنين 5 أغسطس/آب المقبل، لمناقشة تخفيض رأس المال.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أنه سيتم التصويت خلال الجمعية على تخفيض رأسمال الشركة 23.125 بالمائة، من 160 مليون ريال إلى 123 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الهدف من تخفيض رأس المال هو إطفاء خسائر متراكمة.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في وقت سابق على طلب الشركة بتخفيض رأسمالها، شريطة موافقة الجمعية العامة للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية.

ورفضت الجمعية العامة غير العادية للشركة، في فبراير/شباط الماضي، العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج المتعلق بالاندماج مع الشركة.

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