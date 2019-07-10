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إعلان شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين.

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إعلان شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين. إعلان شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين.
تعلن شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين عن النصف الأول من عام 2019م على النحو التالي :

1.إجمالي الأرباح الموزعة 17,160,000 ريال سعودي.

2.ستكون التوزيعات النقدية على أساس 66,000,000 وحدة قائمة.

3.قيمة الربح الموزع يبلغ 0.26 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.60%.

4.نسبة التوزيع تبلغ 2.40% من صافي قيمة الأصول كما في يوم الأحد، بتاريخ 1440/10/27هـ الموافق 2019/06/30م.

5. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد بتاريخ 1440/11/18هـ الموافق 2019/07/21م (نهاية يوم التداول بتاريخ 1440/11/14هـ الموافق

2019/07/17م).

6. سيتم دفع التوزيعات خلال (30) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

مباشر (اقتصاد)

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