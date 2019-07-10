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تفاصيل تحالف عسكري أمريكي جديد لمواجهة إيران واليمن

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وتحدث الجنرال الأمريكي للصحفيين في أعقاب اجتماعين بشأن التحالف، أحدهما مع القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر، والآخر مع وزير الخارجية مايك بومبيو أمس الثلاثاء، وكشف بعض تفاصيل التحالف، بحسب "رويترز". 

© Sputnik . Vladimir Astapkovich

وقال دانفورد: "نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب".

وتابع: "… ولذا فإنني أعتقد أن من المحتمل أن نحدد خلال الأسبوعين المقبلين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة، وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر مع الجيوش لتحديد الإمكانيات المحددة التي ستدعم ذلك".

وستوفر الولايات المتحدة بموجب الخطة، التي لم تتبلور سوى في الأيام القليلة الماضية، سفن قيادة للتحالف العسكري وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع.

وقال دانفورد إن الولايات المتحدة ستوفر سفن "القيادة والسيطرة"، لكنه قال إن المستهدف أن توفر دول أخرى سفنا لتسيير دوريات بين سفن القيادة تلك.

وسيشمل الجزء الثالث من المهمة أفرادا من التحالف لمرافقة سفن بلادهم التجارية.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: "نتوقع أن يقوم الآخرون بالدوريات والمرافقة".

وأضاف:

"حجم الحملة قد يتحدد استنادا إلى عدد الدول المشاركة فيها".

وقال دانفورد: "الأمر سيكون قابلا للتطور… فبعدد صغير من المساهمين يمكن أن تكون لدينا مهمة محدودة. وسنوسعها مع إعلان الدول التي ترغب في المشاركة عن نفسها".

ويمر من مضيق هرمز، قرابة خمس النفط العالمي، بينما يمر نحو أربعة ملايين برميل من النفط يوميا من باب المندب إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا فضلا عن سلع تجارية.

وامتنع كوتارو نوجامي نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني عن التعليق على تصريحات دانفورد.

وقال نوجامي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، اليوم الأربعاء: "نحن قلقون للغاية بشأن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز مهم لأمن الطاقة في بلادنا وكذلك لسلام ورفاهية المجتمع الدولي".

وأضاف: "ستظل اليابان على اتصال وثيق بالولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية وستواصل بذل الجهود في سبيل الاستقرار وتهدئة التوتر في الشرق الأوسط".

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