هبوط "نيكي" الياباني بالختام مع تراجع قطاع تصنيع الآلات

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع أسهم شركات تصنيع الآلات، وفي ترقب شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس.

وفي ختام تعاملات اليوم تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 0.2 بالمائة إلى 21533.5 نقطة.

كما انخفض مؤشر "توبكس" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1571.3 نقطة.

وبحلول الساعة 6:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الين أمام الدولار بنحو 0.07 بالمائة إلى 108.93 ين.

وهبطت أسهم شركات تصنيع الآلات بعد أن أعلنت رابطة بناة الأدوات الآلية اليابانية أمس انخفاض طلبات الشهر الماضي على أدوات الآلات بنحو 38 بالمائة إلى 98.8 مليار ين (907.25 مليار دولار)، متراجعة بذلك للشهر التاسع على التوالي.

وتراجع سهم "فانوك" بنحو 2.1 بالمائة، فيما انخفض سهم "ياشاكاوا إلكتريك" بنسبة 1.5 بالمائة.

ومن المقرر أن يبدأ جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم شهادته أمام الكونجرس حيث يناقش تقرير السياسة النقدية النصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.