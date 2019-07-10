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أسعار النفط ترتفع 1% قبيل بيانات المخزونات الأمريكية

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أسعار النفط ترتفع 1% قبيل بيانات المخزونات الأمريكية أسعار النفط ترتفع 1% قبيل بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 بالمائة، في ترقب الكشف عن بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات أن تشهد تراجعاً.

وبحلول الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 1 بالمائة إلى 64.81 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.5 بالمائة مُسجلاً 58.70 دولار للبرميل.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي وسط زيادة الضرر من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي استمرت على مدار العام الماضي.

ويقابل تلك الضغوط خفض منظمة أوبك وحلفائها مستويات الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً منذ بداية العام ثم تمديد الاتفاق في مطلع الشهر الجاري وحتى نهاية مارس/آذار المقبل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات والإنتاج في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وكان معهد البترول الأمريكي أعلن أمس تراجع المخزونات بمقدار 8.1 مليون برميل إلى 461.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يوليو/تموز الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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