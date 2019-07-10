هيئة السوق السعودية توافق على طرح "الإنماء الوقفي للمساجد"

الرياض ـ مباشر: وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة الإنماء للاستثمار، بطرح وحدات "صندوق الإنماء الوقفي للمساجد" طرحاً عاماً.

وأوضحت الهيئة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه.

وأشارت إلى أن الموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

كما نوهت إلى أنه يجب الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار فيه وعوامل المخاطرة، للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه.

وقالت إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

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