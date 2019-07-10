أخبار عاجلة

الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية -
هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"المتقدمة" تحدد موعد صرف الأرباح للربع الثاني من 2019

Google+ Print
"المتقدمة" تحدد موعد صرف الأرباح للربع الثاني من 2019 "المتقدمة" تحدد موعد صرف الأرباح للربع الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عن بدء صرف أرباح نقدية عن الربع الثاني من 2019م، ابتداء من يوم الخميس 18 يوليو / تموز 2019م.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إيداع الأرباح في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، في جميع البنوك المحلية، من خلال مصرف الراجحي.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في مايو/أيَّار الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2019، بواقع 70 هللة للسهم.

وحددت الشركة أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2019، والمقيدين، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتراجعت أرباح الشركة، في الربع الثاني من 2019، نحو 24.2 بالمائة، إلى 192 مليون ريال مقابل 253.34 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. 

وأنهى السهم تعاملات أمس الثلاثاء، عند مستوى 58.90 ريال، بارتفاع نسبته 0.51 بالمائة.

ترشيحات:

"حساب المواطن" بالسعودية يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو

بيان من التقاعد السعودية بشأن صرف المعاش للمستفيد

أكوا باور السعودية ومبادلة الإماراتية تبرمان اتفاقاً بشأن محطة تحلية

المالية السعودية تطرح لائحة تفضيل المحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمدرجة

أرامكو السعودية توقع عقوداً بـ18مليار دولار لرفع إنتاج الخام والغاز

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

السعودية تعلن أن الطقس خلال الحج سيكون "شديد الحرارة"

السعودية تعلن أن الطقس خلال الحج سيكون "شديد الحرارة"

تعرف على مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين بالسعودية باللائحة الجديدة

تعرف على مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين بالسعودية باللائحة الجديدة