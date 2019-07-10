"المتقدمة" تحدد موعد صرف الأرباح للربع الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عن بدء صرف أرباح نقدية عن الربع الثاني من 2019م، ابتداء من يوم الخميس 18 يوليو / تموز 2019م.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إيداع الأرباح في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، في جميع البنوك المحلية، من خلال مصرف الراجحي.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في مايو/أيَّار الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2019، بواقع 70 هللة للسهم.

وحددت الشركة أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2019، والمقيدين، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتراجعت أرباح الشركة، في الربع الثاني من 2019، نحو 24.2 بالمائة، إلى 192 مليون ريال مقابل 253.34 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهى السهم تعاملات أمس الثلاثاء، عند مستوى 58.90 ريال، بارتفاع نسبته 0.51 بالمائة.

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