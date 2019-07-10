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إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح وحدات "صندوق الإنماء الوقفي للمساجد" طرحاً عاماً

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إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح وحدات "صندوق الإنماء الوقفي للمساجد" طرحاً عاماً إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح وحدات "صندوق الإنماء الوقفي للمساجد" طرحاً عاماً

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة الانماء للاستثمار" على طرح وحدات "صندوق الإنماء الوقفي للمساجد" طرحاً عاماً.
إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

مباشر (اقتصاد)

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