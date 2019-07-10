"حساب المواطن" بالسعودية يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو

الرياض ـ مباشر: أعلن برنامج حساب المواطن، لدعم المواطنين السعوديين، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو / تموز 2019، للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح البرنامج عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن إيداع الدعم للمستفيدين سوف يستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء 10 يوليو / تموز.

وأعلن برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، عن إيداع 2.5 مليار ريال؛ للمستحقين بدفعة شهر يونيو/تموز 2019، وذلك ضمن الدفعة التاسعة عشرة من البرنامج.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، إن 44 بالمائة من أرباب الأسر والمستقلين، تحصلوا على الاستحقاق الكامل في الدفعة التاسعة عشرة "دفعة شهر يونيو/حزيران".

وحساب المواطن هو برنامج وطني أطلقته السعودية، بهدف زيادة كفاءة دعم الحكومة للمواطنين في شكل مباشر، لتخفيف الآثار الناتجة عن الإصلاح الاقتصادي.

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