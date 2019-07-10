إعلان المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

كما حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم
1-الأستاذ / فواز محمد الشرعبي ( رئيس لجنة الحوكمة والتعويضات والترشيحات والمسئولية الاجتماعية)
2-الأستاذ/ هشام بن محمد الشريف
و قد تغيب أعضاء المجلس التالية اسمائهم عن الحضور
1-المهندس/ ثامر عبدالله بن ريس ( رئيس مجلس الادارة و رئيس اللجنة التنفيذية و رئيس لجنة الاستثمار) – لوجوده خارج المملكة
2-الدكتور / عبد اللطيف محمد آل الشيخ – لوجوده خارج المملكة
3-الاستاذ / طارق عبد الله الرميم ( نائب رئيس مجلس الادارة ) – لوجوده خارج المملكة
4-الأستاذ / زياد اللبان – لوجوده خارج المملكة
5-المهندس / محمد هاني البكري – لظروفه الخاصة
6-الأستاذة/ زين اياد الامام – لظروفها الخاصة
7-الأستاذ / حسام طلال غزاوي ( رئيس لجنة ادارة المخاطر) – لوجوده خارج المملكة
8-الاستاذة / نوف سعود الحقباني – لوجودها خارج المملكة