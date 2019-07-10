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إعلان المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

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إعلان المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) إعلان المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
كما حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم

1-الأستاذ / فواز محمد الشرعبي ( رئيس لجنة الحوكمة والتعويضات والترشيحات والمسئولية الاجتماعية)

2-الأستاذ/ هشام بن محمد الشريف

و قد تغيب أعضاء المجلس التالية اسمائهم عن الحضور

1-المهندس/ ثامر عبدالله بن ريس ( رئيس مجلس الادارة و رئيس اللجنة التنفيذية و رئيس لجنة الاستثمار) – لوجوده خارج المملكة

2-الدكتور / عبد اللطيف محمد آل الشيخ – لوجوده خارج المملكة

3-الاستاذ / طارق عبد الله الرميم ( نائب رئيس مجلس الادارة ) – لوجوده خارج المملكة

4-الأستاذ / زياد اللبان – لوجوده خارج المملكة

5-المهندس / محمد هاني البكري – لظروفه الخاصة

6-الأستاذة/ زين اياد الامام – لظروفها الخاصة

7-الأستاذ / حسام طلال غزاوي ( رئيس لجنة ادارة المخاطر) – لوجوده خارج المملكة

8-الاستاذة / نوف سعود الحقباني – لوجودها خارج المملكة

مباشر (اقتصاد)

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