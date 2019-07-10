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إعلان شركة جدوى للاستثمار عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق جدوى ريت السعودية

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إعلان شركة جدوى للاستثمار عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق جدوى ريت السعودية إعلان شركة جدوى للاستثمار عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق جدوى ريت السعودية
تعلن شركة جدوى للاستثمار عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق جدوى ريت بسبب استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ظهير الدين خالد (رئيس مجلس الإدارة) واستقالة عضو مجلس الإدارة الدكتور/ فهد التركي (عضو غير مستقل) وتعيين الأستاذ/ غنام الغنام (رئيس مجلس الإدارة) وتعيين الأستاذ/ أسد خان (عضو غير مستقل) والدكتورة/ نوف الشريف (عضو غير مستقل) وذلك اعتباراً من 6/11/1440هـ الموافق 9/7/2019م ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير:

1. الأستاذ/ غنام الغنام – رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ/ أسد خان – عضو غير مستقل

3. الدكتورة/ نوف الشريف – عضو غير مستقل

4. الدكتور/ وليد عداس – عضو مستقل

5. الدكتور/ وليد النمي – عضو مستقل

كما يمكنكم الاطلاع على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق من خلال الرابط أدناه:

https://reit.jadwa.com/Uploads/Attachments/Saudi_REIT_TC_updated_(Final).pdf

مباشر (اقتصاد)

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