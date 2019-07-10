إعلان الشركة المتقدمة للبتروكيماويات طريقة صرف أرباح الربع الثاني من العام المالي 2019م

تفاصيل الإعلان بالإشارة إلى إعلان الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في 26 مـايو 2019 بشأن توصية مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية للمساهمين للربع الثاني من العام المالي 2019م ، يسر الشركة المتقدمة للبتروكيماويات أن تعلن لمساهميها بأنه سوف يتم توزيع أرباح الربع الثاني من العام المالي 2019م ابتداء من يوم الخميس 18 يوليو 2019م في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية في تداول عند إغلاق التعاملات يوم 30 يونيو 2019م وطبقاً لسجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وذلك في جميع البنوك المحلية في المملكة بواقع (0.70) ريال للسهم الواحد.

وسوف يقوم مصرف الراجحي بعملية توزيع الأرباح للمساهمين المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم. وفي حال وجود أي استفسارات أخرى بشأن الأرباح يمكن الاتصال بمصرف الراجحي على الرقم 8001228888 أو زيارة أقرب فرع لمصرف الراجحي.