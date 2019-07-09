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شركة أبحاث تُبقي على توصيتها بزيادة المراكز من سهم "إكسترا"

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شركة أبحاث تُبقي على توصيتها بزيادة المراكز من سهم "إكسترا" شركة أبحاث تُبقي على توصيتها بزيادة المراكز من سهم "إكسترا"

الرياض – مباشر: أبقت "الراجحي المالية" على توصيتها بزيادة المراكز من سهم الشركة المتحدة للإلكترونيات ( إكسترا) دون تغيير  عند السعر المستهدف البالغ 80 ريالا للسهم.

وقالت "الراجحي المالية"  في مذكرة بحثية اليوم الثلاثاء، إن الأرباح الصافية لـ"إكسترا" خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019، جاءت متوافقة مع توقعاتها البالغة 75 مليون ريال.

وأضافت أنه من المتوقع أن تساهم مبيعات "إكسترا" عبر التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى افتتاح الفروع الجديدة في زيادة الحصة السوقية للشركة ما ينعكس على نمو الأعمال بشكل جيد. 

وأشارت الراجحي، إلى أن افتتاح الفروع الجديدة وتحسن الكفاءة التشغيلية للشركة المتحدة للإلكترونيات سيسهمان في تحسن هوامش الربح الإجمالية.

وكانت أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات ارتفعت بنحو 59 بالمائة، في الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، لتسجل 72.5 مليون ريال، مقابل 45.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي

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