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رسمياً.. السودان تعلن الاتفاق الانتقالي الأربعاء

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رسمياً.. السودان تعلن الاتفاق الانتقالي الأربعاء رسمياً.. السودان تعلن الاتفاق الانتقالي الأربعاء

مباشر: أعلن المجلس العسكري الانتقالي و"قوى الحریة والتغییر"، الیوم الثلاثاء توصلھما إلى الصیغة القانونیة للاتفاق بینھما، على أن يتم إعلانه رسمياً غدا الأربعاء.

 وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدین الكباشي في مؤتمر صحفي مشترك، إن "الوثیقة اكتملت"، وسیتم تسلیمھا لجمیع الأطراف صباح غد.

ومن جانبه قال عضو لجنة التفاوض بقوى "الحریة والتغییر" إبراھیم الأمین، إن الاتفاق "یشكل مرحلة فاصلة للانتقال إلى الدیمقراطیة"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف الأمین: "سنعمل مجتمعین لتطبیق الاتفاق الذي تم التوصل إلیه".

وكان الجانبان قد توصلا لاتفاق في الخامس من یولیو/تموز الجاري بشأن مجلس سیادي من 11 عضوا منھم 5 عسكریین ومثلھم من المدنیین بالاضافة لعضو مدني یتوافق علیه الطرفان.

وقضى الاتفاق ان یتناوب الطرفان على رئاسة المجلس طوال الفترة الانتقالیة التي بدات من 11 أبریل/نيسان الماضي وتستمر 3 سنوات و3 أشھر.

واتفقا على أن یتم تشكیل حكومة كفاءات مدنیة فیما تم إرجاء تشكیل المجلس التشریعي لما بعد تشكیل ، كما اتفق الجانبان على تشكیل لجنة تحقیق وطنیة مستقلة حول احداث العنف منذ الـ11 من أبریل/نيسان الماضي.

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