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محدث.."داو جونز" يتراجع للجلسة الثالثة مع ترقب تطورات السياسة النقدية

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محدث.."داو جونز" يتراجع للجلسة الثالثة مع ترقب تطورات السياسة النقدية محدث.."داو جونز" يتراجع للجلسة الثالثة مع ترقب تطورات السياسة النقدية

مباشر: تحولت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع عند نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، لكن "داو جونز" واصل هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي وسط ترقب شهادة رئيس الفيدرالي.

وتراجع سهم "3إم" بأكثر من 2 بالمائة ليقود خسائر "داو جونز"، في حين ارتفع سهم "أمازون" نحو 2 بالمائة ليكون أكبر الرابحين في المؤشر التكنولوجي "ناسداك".

وينتظر المستثمرون شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب غداً الأربعاء لإيضاح الصورة حول مسار السياسية النقدية وذلك بعد تقرير الوظائف القوي.

ومن جانبه، ذكر مستشار البيت الأبيض أن منصب جيروم باول كرئيس للفيدرالي آمن على الأقل في الوقت الحالي.

وفي سياق آخر، ارتفع سهم "ببسيكو" بأكثر من 1 بالمائة بعد أن حققت الشركة أرباح وإيرادات تجاوزت التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بعكس التقديرات خلال مايو/أيار الماضي.

وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.08 بالمائة إلى 26783.4 نقطة.

بينما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 2979.6 نقطة، كما صعد "ناسداك" بنسبة تزيد عن 0.5 بالمائة إلى 8141.7 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتشة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 97.503.

مباشر (اقتصاد)

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