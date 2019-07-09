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وزير خارجية بريطانيا: تصريحات ترامب حول سفيرنا غير لائقة وخاطئة

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مباشر: انتقد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الرئيس الأمريكي دونالد ، واصفاً هجومه العلني على سفير المملكة المتحدة لدى واشنطن بأنه "غير لائق وخاطئ".

وفي تصريحات له اليوم وجه ترامب بعدم التعامل مع سفير المملكة المتحدة لدى واشنطن "الغير محبوب" بعد أزمة التسريبات، كما انتقد طريقة تعامل تريزا ماي مع البريكست.

وقال وزير الخارجية البريطاني في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء رداً على تعليقات ترامب: "الأصدقاء يتحدثون معاً بصراحة وهو ما سأفعله، هذه التصريحات لا تنم عن احترام هي خطأ في حق رئيسة وزرائنا وبلدنا".

وتابع "هانت": "دبلوماسيون أمريكيون يدلون بآرائهم الخاصة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وهو ما يفعله الدبلوماسيون البريطانيون".

وأضاف هانت موجهاً حديثه لترامب: "قلت إن التحالف بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كان الأكبر في التاريخ، وأنا أتفق معك، لكن يجب على الحلفاء أن يعاملوا بعضهم بعضًا باحترام كما فعلت تريزا ماي دائمًا معك".

وتابع وزير الخارجية البريطاني وهو أحد المرشحين لرئاسة البريطانية: "يتم تعيين السفراء من قبل حكومة المملكة المتحدة، وإذا أصبحت رئيس الوزراء سيبقى كيم داروك سفيرنا".

مباشر (اقتصاد)

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