أخبار عاجلة

بعد انتهاء زيارته للولايات المتحدة... أمير قطر يغرد -
تحميل لعبة صلاح الدين 2019 Stronghold Crusader للكمبيوتر نسخة كاملة اصلية ميديا فاير بحجم 400 ميجا -
الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية -
هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الدولار يواصل ارتفاعه عالمياً مع ترقب شهادة رئيس الفيدرالي

Google+ Print
محدث.. الدولار يواصل ارتفاعه عالمياً مع ترقب شهادة رئيس الفيدرالي محدث.. الدولار يواصل ارتفاعه عالمياً مع ترقب شهادة رئيس الفيدرالي

مباشر: واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند أعلى مستوى في 3 أسابيع، في ترقب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي..

وتأتي مكاسب العملة الأمريكية وسط تراجع توقعات أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماعه المقرر في نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية.

ومن جانبه ذكر عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يرى حاجة لخفض معدل الفائدة الأمريكية في الوقت الراهن.

ويترقب المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس غداً الأربعاء من أجل إيضاح الصورة بشأن مسار السياسة النقدية.

كما يكشف الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير في الشهر الماضي.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، تراجعت فرص العمل المتاحة بالولايات المتحدة خلال مايو/أيار الماضي بعكس التوقعات.

وبحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.08 بالمائة عند 1.1205 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 108.91 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة مُسجلة 1.2465 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9938 فرنك.

وخلال تلك الفترة، زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.514

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بيانات التضخم الأمريكية وتقرير أوبك.. الأبرز في الأسواق العالمية اليوم

بيانات التضخم الأمريكية وتقرير أوبك.. الأبرز في الأسواق العالمية اليوم

محدث.. القيمة السوقية لأمازون تتراجع دون تريليون دولار عند الإغلاق

محدث.. القيمة السوقية لأمازون تتراجع دون تريليون دولار عند الإغلاق

محدث.."داو جونز" يغلق أعلى 27 ألف نقطة للمرة الأولى بتاريخه

محدث.."داو جونز" يغلق أعلى 27 ألف نقطة للمرة الأولى بتاريخه

مكافحة الفساد بالجزائر: تقدير حجم الأموال المهربة للخارج "صعب"

مكافحة الفساد بالجزائر: تقدير حجم الأموال المهربة للخارج "صعب"