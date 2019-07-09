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محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع خفض الإمدادات

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محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع خفض الإمدادات محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع خفض الإمدادات

مباشر: ارتفعت  النفط عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع خفض الإمدادات وقبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية الأولية.

وتلقى الخام الأمريكي الدعم مع تركيز المستثمرين على تمديد اتفاق خفض الإنتاج من قبل أوبك بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

كما تراجع إنتاج النفط في لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال الشهر الجاري، بحسب وكالة "رويترز".

فيما رفعت إدارة معلومات الطاقة تقديرات سعر خام "نايمكس" والإنتاج بالولايات المتحدة خلال العام الجاري.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأولية.

وتأتي مكاسب أسعار النفط ضعيفة حيث أنها تعاني مخاوف تراجع الطلب وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بالتزامن مع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي دخلت عامها الثاني، حيث أنه على الرغم من استئناف المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين إلا أنه لم يتم إعلان صفقة تجارية مشتركة حتى الآن.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 57.83 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول عند 64.10 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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