محدث.. الذهب يتحول للارتفاع عند التسوية لأول مرة بـ3 جلسات

مباشر: تحولت أسعار الذهب للارتفاع لأول مرة في 3 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تقليص الدولار الأمريكي لمكاسبه وسط ترقب شهادة رئيس الفيدرالي.

وكانت أسعار المعدن الأصفر هبطت خلال التعاملات مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 3 أسابيع لكنها تمكن من الارتفاع قبيل تسوية الجلسة مع تخلى العملة الأمريكية عن معظم مكاسبها بالإضافة إلى خسائر الأسهم.

ومن المقرر أن يمنح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ملاحظات حول وضع الاقتصاد والسياسة النقدية خلال شهادته أمام الكونجرس غداً الأربعاء.

وفي الوقت الحالي ينتظر المستثمرون تطورات المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد استئنافها.

وفي نهاية الشهر الماضي اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف المباحثات التجارية، والتوقف عن تطبيق المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات المتبادلة وإلغاء الحظر المطبق على شركة "هواوي".

وعند تسوية الجلسة، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.04 بالمائة أو ما يعادل 50 سنتاً إلى 1400.50 دولار للأوقية بعد أن كان متراجعاً عند 1387.50 دولار خلال التعاملات.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 1397.44 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 بالمائة إلى 97.447 بعد ان سجل مستوى 97.558 في وقت سابق من التداولات.