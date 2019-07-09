صناديق التحوط تُسجل أفضل أداء نصف سنوي في 10 سنوات

مباشر: سجلت صناديق التحوط العالمية أفضل أداء نصف سنوي في 10 سنوات خلال النصف الأول من 2019، مع استغلال سوق الأسهم العالمي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري الأصول التابع لشركة "هيدج فاند ريسرش"، اليوم الثلاثاء، أن الصناديق سجلت ارتفاعاً بنحو 5.7 بالمائة في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يوينو/حزيران وهو أفضل أداء نصف سنوي منذ 2009، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضافت أن صناديق الأسهم كانت أفضل الاستراتيجيات أداءً بمكاسب بنحو 9 بالمائة.

أما صناديق التحوط النشطة - التي تسعى لحيازة حصص من شركات والضغط لتنفيذ تغييرات - فارتفعت بنسبة 11.4 بالمائة في أول 6 أشهر من العام الجاري.

وتمكنت صناعة صناديق التحوط من تسجيل تعافي في الأداء بعد أن تعرضت إلى نوبات تقلب قصيرة في العام الماضي تسببت في أن تسجل أسوأ أداء منذ 2011.