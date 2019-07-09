إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعات سعر النفط والإنتاج بالولايات المتحدة

مباشر: رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية نظرتها المستقبلية لسعر النفط والإنتاج بالولايات المتحدة خلال العام الجاري.

وقالت الإدارة الأمريكية خلال تقرير التوقعات قصير الأجل الصادر اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع وصول متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 12.36 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، بارتفاع 0.3 بالمائة عن تقديرات الشهر الماضي.

وخلال العام المقبل، ترى إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الأمريكي سيبلغ 13.3 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد آخر، رفعت الإدارة الأمريكية تقديراتها لسعر الخام الأمريكي "نايمكس" حيث تتوقع أن يبلغ 59.58 دولار للبرميل خلال عام 2019 بزيادة 0.5 بالمائة عن التوقعات السابقة.

في حين خفضت الوكالة تقديرات سعر الخام القياسي "برنت" إلى 66.51 دولار للبرميل في العام الجاري بانخفاض 0.3 بالمائة عن التوقعات السابقة.

بينما ثبتت الإدارة الأمريكية توقعاتها لأسعار خامي "برنت" و"نايمكس" خلال العام المقبل.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 0.2 بالمائة إلى 64.27 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3 بالمائة إلى 57.85 دولار للبرميل.