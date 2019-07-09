دراسة: الاقتصادات الكبرى بحاجة لخفض معدل الفائدة

مباشر: كشف تقرير حديث لشركة "نومورا" اليابانية أن الاقتصاديات الصناعية الرئيسية في العالم بحاجة متزايدة لخفض معدلات الفائدة، حيث أن النمو الاقتصادي يتباطأ كما تتزايد احتمالات الركود الاقتصادي.

وتوقع الاستراتيجيان بالمجموعة اليابانية "جوردان روتشستر" و"ديفيد واجنر" خلال دراسة نشرت هذا الأسبوع ونقلتها وكالة "بلومبرج"، أنه يجب أن تنفذ اقتصاديات مجموعة العشرة (G10) خفضاً بمعدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس (0.75 بالمائة).

وتضم مجموعة العشرة مجموعة الدول الصناعية السبع بالإضافة إلى يلجيكا وهولندا والسويد.

وأرجع الخبيران في نومورا رؤيتهما، والتي تعتمد على أكثر من 200 قاعدة بيانات، إلى الطلب الآخذ في الانخفاض في جميع الاقتصادات.

وقال روتشستر وواجنر إن تباطؤ النمو الاقتصادي قد بدأ يتفاقم من خلال التسبب في تراخي مؤشرات العمل والإنتاج.

وأضاف التقرير أن هذا يعني انخفاض توقعات معدل التضخم ما يتطلب إجراءات جديدة حذرة من قبل البنوك المركزية.

وفي حين أن بنك الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي أشارا بالفعل إلى استعدادهما لتخفيف سياستهم النقدية، إلا أن دراسة "نومورا" توصلت إلى بنك إنجلترا ونورجس بنك (المركزي النرويجي) وريكسبنك (المركزي السويدي) يبدون أكثر تشدداً مما قد تشير إليه معدلات النمو الاقتصادي في بلادهم.