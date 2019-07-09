دونالد ترامب لا يستطيع حظر النقاد على تويتر

اصطدمت رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حظر النقاد على موقع تويتر بعقبة جديدة، إذ قضت اليوم الثلاثاء محكمة استئناف فيدرالية في نيويورك بأن دونالد ترامب ينتهك التعديل الأول من خلال حظر الأشخاص الذين لا يتفق معهم على الشبكة الاجتماعية.

وقال القضاة: إنه لا يُسمح للمسؤولين الحكوميين الذين يستخدمون الحسابات الاجتماعية لجميع أنواع الأغراض الرسمية بإسكات الناس لمجرد أنهم يختلفون حول موضوع معين.

وأوضحت محكمة الاستئناف أن التعديل الأول يدعو إلى المزيد من الكلام، وليس أقل، بشأن المسائل التي تهم الجمهور، رافضةً الحجة التي قدمها محامو ترامب بأن حق التعديل الأول للرئيس سيُختزل إذا لم يسمح له بحظر المستخدمين.

وأيدت محكمة استئناف الدائرة الثانية بالولايات المتحدة في مانهاتن قرار المحكمة الابتدائية، والتي قالت: إن ترامب ينتهك دستور الولايات المتحدة عندما يمنع النقاد.

وكتب القاضي، بارينجتون دي باركر Barrington D. Parker، نيابة عن لجنة من ثلاثة قضاة: المفارقة في كل هذا هي أننا نكتب في وقت من تاريخ هذه الأمة يخضع فيه سلوك حكومتنا ومسؤوليها إلى نقاش واسع ومفتوح.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وخلص قرار المحكمة إلى أن النقاش يولد مستوى من العاطفة والكثافة التي نادرًا ما شوهد مثلها، وأن النقاشات، غير المريحة في كثير من الأحيان، تُعد أمرًا جيدًا.

وجاء الحكم في قضية رفعها معهد نايت للتعديل الأول في جامعة كولومبيا نيابة عن سبعة أفراد تم حظرهم من قبل دونالد ترامب بعد انتقاد سياساته.

وقال جميل جعفر Jameel Jaffer، مدير المعهد: إن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمسؤولين الحكوميين هي الآن من بين أهم المنتديات لمناقشة السياسة الحكومية، موضحًا أن الحكم سيضمن عدم استبعاد الناس من هذه المنتديات لمجرد وجهات نظرهم.

ولدى الرئيس دونالد ترامب أكثر من 60 مليون متابع لحسابه على تويتر، وجادلت المحامية، جنيفر أوتريخت Jennifer Utrecht، خلال المرافعات الشفوية في وقت سابق من هذا العام قائلة: إن الحساب أنشئ قبل فترة طويلة من تولي ترامب منصب الرئيس، وإنه كان يتصرف بصفته الشخصية عندما يحجب الأفراد.

وأكد البيت الأبيض أن حساب ترامب الشخصي – الحساب الذي يستخدمه في معظم الأحيان – لا يشمله التعديل الأول مثل الحساب الرسمي.

وبدأت القضية في عام 2017، عندما رفع معهد نايت للتعديل الأول دعوى قضائية نيابة عن سبعة من مستخدمي تويتر حظرهم ترامب.

وقال الأشخاص: إن حساب ترامب هو منتدى عام، وإن حظرهم منعهم من الرد على ادعاءات الرئيس وقراءة تصريحاته، وأكدوا أن الحظر يمنع الآخرين من رؤية المعارضة السياسية في ردود ترامب، ويقمع حرية التعبير.