آبل تحدث MacBook Air و MacBook Pro استعداداً للعودة إلى المدارس

حدثت شركة آبل اليوم حاسب (MacBook Air) عبر إضافة (True Tone) إلى شاشة ريتنا (Retina) التي يتميز بها الجهاز، وذلك في سبيل منح المستخدمين تجربة مشاهدة طبيعية وواقعية أكثر، مع تخفيض السعر إلى 4699 درهمًا إماراتيًا، بالإضافة إلى تخفيضات خاصة لطلبة الجامعات، بحيث يمكنهم الحصول على الجهاز بسعر 4,417 درهمًا إماراتيًا.

كما حدثت آبل الفئة الأساسية من حاسب (MacBook Pro) بقياس 13 إنشًا، وبسعر 5539 درهمًا إماراتيًا، ليشمل أحدث المعالجات رباعية النوى من الجيل الثامن، بحيث يصبح الجهاز أقوى مرتين مما كان عليه سابقًا.

ويشمل الجهاز الآن شريط اللمس (Touch Bar)؛ ومعرف اللمس (Touch ID)؛ وشاشة ريتنا (Retina) بتكنولوجيا (True Tone)؛ وشريحة (Apple T2 Security)، ويتوفر بسعر 5,206 درهمًا إماراتيًا لطلبة الجامعات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن جهازي (MacBook Air) و (MacBook Pro) يدخلان ضمن عرض العودة للمدارس الذي تقدمه آبل، والذي يشمل سماعات رأس لاسلكية (Beats Studio 3) عند شراء جهاز نوت بوك من ماك أو جهاز (iMac) مستوفٍ للشروط.

وتحظى أجهزة نوت بوك من ماك بشعبية غير مسبوقة بين طلاب التعليم الجامعي، وذلك بفضل ما تتميز به من تصميمات أنيقة وسهلة الحمل، وشاشة ريتنا، وأداء متفوق، وبطارية تدوم طوال اليوم، ونظام تشغيل (macOS).

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وتُظهر بيانات مجلة (Student Monitor) أن زهاء 60 في المئة من طلبة الجامعات في الولايات المتحدة ممن يشترون جهاز نوت بوك يملكون جهاز ماك.

وقال توم بوغر، المدير الأول لقسم تسويق منتجات ماك في آبل: تحظى أجهزة ماك بحب طلاب الجامعات، فهو جهاز نوت بوك الذي يعتمدون عليه طوال الوقت سواءً في المنزل أو في قاعات الدراسة، ويحتل المركز الأول من بين الأجهزة التي يستخدمها طلاب الجامعات.

وأضاف “مع عرض جهاز (MacBook Air) بسعر 4,417 درهمًا إماراتيًا للطلاب وجهاز (MacBook Pro) بقياس 13 إنشًا بأداء أسرع و (Touch Bar) و (Touch ID) بسعر 5,206 درهمًا إماراتيًا للطلاب، فقد آن الأوان للاستفادة من جهاز ماك في الجامعة”.

تحديثات في أشهر أجهزة نوت بوك التي تقدمها آبل للطلاب:

يتميز (MacBook Air) بتصميم نحيف وخفيف، ويأتي بثلاثة ألوان في غاية الجمال، بالإضافة إلى ما توفره ميزة (Touch ID) من أمان وسهولة في الاستخدام، ومعالج ثنائي النوى من الجيل الثامن، وصوت ستيريو بنطاق واسع، وبطارية تدوم طوال اليوم.

وتتميز شاشة ريتنا بقياس 13 إنشًا التي يتمتع بها الجهاز بتكنولوجيا (True Tone) التي تتكيف تلقائياً مع درجة حرارة الألوان في الشاشة لتقدم تجربة مشاهدة أكثر راحةً لعينيك.

وصُمم جهاز (MacBook Air) لإنجاز المهام اليومية، بدءاً من استخدام الإيميل وتصفح الويب وصولاً إلى تعديل الصور، وكل ذلك بسعر أقل، ليصبح جهاز نوت بوك الشامل للمستهلكين والطلاب على حد سواء.

ويضم (MacBook Pro) بقياس 13 إنشًا معالجات قوية، وأقراص (SSD) فائقة السرعة، وبطارية تدوم طوال اليوم، وأفضل شاشة لجهاز نوت بوك ماك على الإطلاق، وكل ذلك في تصميم محمول لا يتجاوز وزنه 1.4 كيلوجرام.

وتتميز الفئة الأساسية من جهاز (MacBook Pro) بقياس 13 إنشًا بأحدث المعالجات رباعية النوى التي توفر أداء أسرع بما يصل إلى الضعف، و (Touch Bar)؛ و (Touch ID)؛ وشاشة ريتنا مبهرة بتكنولوجيا (True Tone)؛ وشريحة (Apple T2 Security)؛ وسماعات ستيريو غامرة مع صوت ستيريو بنطاق واسع، وكل هذا بنفس السعر الذي يبدأ من 5539 درهمًا إماراتيًا أو 5,206 درهمًا إماراتيًا لطلاب الجامعات.

ويصبح جهاز (MacBook Pro) – مع كل هذه الميزات القوية – الاختيار المثالي للطلاب المقبلين على مرحلة الدراسة الجامعية والذين يبحثون عن جهاز نوت بوك يصاحبهم بقوته في رحلتهم الجامعية وما بعدها.

عرض العودة للمدارس من آبل يبدأ اليوم:

يُعد (MacBook Air) و )MacBook Pro* المحدثان جزءًا من عرض العودة للمدارس الذي تقدمه آبل، والذي يبدأ اليوم، ويتوفر لطلاب الجامعات؛ وأولياء أمورهم؛ وأعضاء هيئة التدريس؛ والموظفين؛ ومدرسي الدراسة المنزلية من خلال متجر (Apple Education Store).

ويشمل العرض سماعات (Beats) المستوفية للشروط عند شراء أي جهاز ماك أو آيباد مستوفٍ للشروط، بالإضافة إلى خصومات تعليمية على أجهزة ماك وآيباد وباقات (AppleCare) المستوفية للشروط، وعلى اكسسوارات وخدمات محددة.

macOS Catalina يتوفر هذا الخريف:

يمكن تحديث (MacBook Air) و (MacBook Pro) هذا الخريف مجاناً إلى نظام تشغيل (macOS Catalina)، وهو الإصدار الأخير من نظام التشغيل المكتبي الأكثر تطوراً في العالم، والمليء بميزات جديدة رائعة، وتطبيقات جديدة، وتكنولوجيا جديدة قوية للمطورين.

ويأتي (macOS Catalina) مزوداً بتطبيقات الترفيه التي تشتهر بها آبل، مثل (Apple Music)؛ و (Apple Podcasts)؛ و (Apple TV)، بالإضافة إلى ميزة (Sidecar) الجديدة كلياً التي تتيح للمستخدمين إمكانية توسيع سطح المكتب لجهاز ماك من خلال استخدام جهاز آيباد كشاشة ثانية أو كجهاز إدخال عالي الدقة.

كما أن ميزات الأمان الجديدة تحافظ على حماية المستخدمين بشكل أفضل، وتسمح ميزة التحكم بالصوت للمستخدمين بالتحكم في ماك بالكامل باستخدام صوتهم.

الأسعار والتوفر:

يبدأ سعر (MacBook Air) من 5,206 درهمًا إماراتيًا، ويتوفر بسعر 4,417 درهمًا إماراتيًا لطلاب الجامعات.

ويبدأ سعر (MacBook Pro) من 5539 درهمًا إماراتيًا، ويتوفر بسعر 5,206 درهمًا إماراتيًا لطلاب الجامعات.

ويتوفر كلا الجهازين اليوم من خلال موقع شركة آبل، بالإضافة إلى تطبيق متجر آبل (Apple Store)، على أن يتوفر لدى مجموعة مختارة من متاجر (Apple Store) وموزعي آبل المعتمدين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.