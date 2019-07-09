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مجلس الوزراء يُسمي زيد اللوزي سفيراً لدى الأردن في الدوحة

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مجلس الوزراء يُسمي زيد اللوزي سفيراً لدى الأردن في الدوحة مجلس الوزراء يُسمي زيد اللوزي سفيراً لدى الأردن في الدوحة

جى بي سي نيوز  :- قالت مصادر أن مجلس الوزراء قرّر في جلسته التي عقدها مساء الإثنين تسمية سفير لدى المملكة الأردنية الهاشمية في دولة قطر.

وذكرت المصادر : أن مجلس الوزراء قرر تسمية أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي سفيراً لدى الأردن في العاصمة القطرية الدوحة، بعد نحو عامين من تخفيض التمثيل الدبلوماسي ، وفق هلا اخبار . 

وسيعقب التسمية التي جاءت بتنسيب من وزير الخارجية وشؤون المغتربين، صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء.

وكانت هلا أخبار أشارت في تقرير لها الشهر الماضي أن الأردن استمزج السلطات القطرية باسم اللوزي لتولي منصب السفير في الدوحة، وقد أجابت بالقبول، فيما يتوقع أن تعين شخصية قطرية ذا وزن كسفير للدوحة في العاصمة الأردنية عمان.

جي بي سي نيوز

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