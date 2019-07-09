معدل تسليم طائرات "بوينج" يهبط 54% خلال الربع الثاني

من: أحمد شوقي

مباشر: تراجع معدل تسليم طائرات شركة "بوينج" بأكثر من 50 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع الأزمة المتعلقة بطراز "737 ماكس".

وكشفت الشركة الأمريكية في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن تراجع معدل تسليم الطائرات التجارية إلى 90 طائرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بهبوط بلغت نسبته 54 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما تراجع معدل تسليم طائرات بوينج بنحو 37 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 239 طائرة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما كشفت البيانات عن تراجع معدلات تسليم طائرات "737 ماكس" إلى 24 طائرة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع 89 طائرة خلال الربع السابق له.

ويأتي الهبوط في معدل تسليم طائرات بوينج مع وقف العديد من دول العالم استخدام طراز 737 ماكس على خلفية حادثة أثيوبيا في مارس/ أذار الماضي.

وبحلول الساعة 3:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سهم "بوينج" عند مستوى 350.97 دولار.