الجيش اللبناني يهدم منازل اللاجئين في عرسال

جي بي سي نيوز - : اصدر ت منظمة حماية الطفولة ، المجلس النرويجي للاجئين ، منظمة أوكسفام، المجلس الدنماركي للاجئين، الرؤية العالمية ، مؤسسة أرض الإنسان ، منظمة العمل ضد الجوع بيانا صحفيا الاثنين حول قيام الجيش اللبناني بهدم منازل اللاجئين في عرسان ، وصل جي بي سي نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

"في الساعة 4:30 من صباح الأول من يوليو / تموز، دخلت وحدات عسكرية عدة مخيمات للاجئين في منطقة عرسال وقامت بهدم ما لا يقل عن 20 وحدة سكنية. إن وجود جنود في تلك المخيمات عند الفجر، وهدم المنازل بالآليات الثقيلة هو حدث مؤلم وصادم للعديد من العائلات التي كانت قد فقدت كل شيء اثر لجوئها إلى هذه المنطقة. نخشى أن تكون هذه هي البداية لمزيد من عمليات الهدم التي يرجح أن تتم غداً..

إن حرمان اللاجئين من ملاجئهم البسيطة جداً وتركهم في الشوارع لا يشكلان الحل، لاسيما أن عمليات الهدم في عرسال تأتي في سياق تدهور الأوضاع بالنسبة للاجئين السوريين، الذين واجهوا في الأشهر الماضية ظروف قاسيةجعلت حياتهم أكثر صعوبة. بدورنا ندعو السلطات اللبنانية لمواصلة وقوفها إلى جانب اللاجئين الذين يعتمدون على لبنان من أجل الحفاظ على سلامتهم وكرامتهم.

في حال إستمرت عمليات الهدم، فإننا نناشد السلطات أقله، بتوفير بدائل للاجئين، والسماح لهم بالإحتفاظ بممتلكاتهم الشخصية ومنحهم مزيدًا من الوقت لتأمين الأمان لأسرهم.إلى ذلك، يتوجب حماية المدارس والمرافق الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي. كما يتوجب الاخذ بعين الإعتبار الظروف الجوية القاسية والفيضانات وبرد الشتاء القارس في منطقة عرسال، وإجبار اللاجئين على العيش في خيام هزيلة يجعلهم عرضة لمخاطر كبيرة قد تؤثر على صحتهم وسلامتهم. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن هناك نسبة كبيرة من اللاجئين من ذوي الإحتياجات والاوضاع الخاصة في هذه المنطقة. ندعو لبنان إلى متابعة الحفاظ على الالتزامات التي تعهد بها في مؤتمر بروكسل، كما ندعو المانحين لمواصلة دعم الحكومة اللبنانية لإستضافة اللاجئين بشكل يضمن كرامتهم".

ملاحظات للمحررين:

- أعلن المجلس الأعلى للدفاع في نيسان الماضي أنه يجب تفكيك جميع "الهياكل شبه الدائمة" التي بناها اللاجئون السوريون بإستخدام مواد أخرى غير الأخشاب والأغطية البلاستيكية في مجمّعات الخيم غير الرسمية. صدرت أوامر بتنفيذ هذا القرار في عرسال أولاً.

- تم منح اللاجئين مدّة حتى 9 حزيران لتتوافق منازلهم مع المعايير، وبعد ذلك سيتم هدم أي هياكل غير متوافقة. ومن بعدها تم تمديد الموعد النهائي حتى 1 تمّوز. واعتبارًا من 27 حزيران، تم هدم أقل من نصف الوحدات السكنية للاجئين في عرسال من قبل سكّانها، من إجمالي أكثر من 2700 مبنى.

- ما بين 2500 و3000 وحدة ستتأثر مباشرة بعمليات الهدم. نظرًا لأن كل وحدة تضم في المتوسط 5 أشخاص، من بينهم 3 أطفال، فإن ذلك يتراوح بين 12500 و15000 شخص، من بينهم 7500 إلى 9000 طفل.