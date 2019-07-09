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الأردنيون يبتكرون وسيلة جديدة للاحتجاج

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وكانت نقابة المهندسين في الزرقاء، شمال شرقي العاصمة الأردنية، عمّان، ستعقد مؤتمرًا صحفيًا ضد قرار المهندس عماد المومني، رئيس بلدية الزرقاء، برفض إعادة افتتاح المنتزه وإغلاقه نهائيًا بعد الغرق، ولكن احتجاج السكان وأهالي ضحايا المنتزه حال دون انعقاد المؤتمر؛ وفقا للموقع الإلكتروني "إرم نيوز".

وأيد المحتجون قرار المومني بعدم فتح حديقة المهندسين والمسبح، معبّرين في بيان لهم عن استنكارهم "عدم مراعاة نقابة المهندسين لشعور أهالي الضحايا الذين قضوا في المسبح، من خلال سعيها للاستثمار وجمع المال".

واعتبر المحتجون مطالبة النقابة بفتح المسبح استفزازًا لمشاعر أهالي الزرقاء وذوي الشهداء، حيث طالبوها بعقد مؤتمر صحفي وتقديم الاعتذار لأهالي المحافظة، وتسليم استثمار المنتزه إلى بلدية الزرقاء، لما شهده من حالات غرق في المسبح الخاص به.

وطالب المحتجون بلدية الزرقاء بتغيير اسم الحديقة والمسبح من حديقة المهندسين إلى حديقة "الشهداء" وتعليق صور الضحايا فيها، وأن تكون متنفسًا مجانيًا للمواطنين. 

وكانت نقابة المهندسين أعلنت عن مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، في مجمع النقابات المهنية في الزرقاء، ضد موقف رئيس بلدية الزرقاء، المهندس عماد المومني بعدم موافقته على إعادة فتح حديقة ومسبح المهندسين، وقراره إغلاقها بشكل دائم وفسخ العقد المبرم مع البلدية وتحويلها إلى حديقة عامة.

SputnikNews