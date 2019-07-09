محدث..سهم "دويتشه بنك" يهبط 4% مع المخاوف بشأن إعادة الهيكلة

مباشر: انخفض سهم "دويتشه بنك" بأكثر من 4 بالمائة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط شكوك المستثمرين تجاه خطة البنك لتنفيذ إصلاحات هيكلية.

وكان المصرف الألماني أعلن يوم الأحد خطة إعادة هيكلة وتحولات استراتيجية كبيرة تستهدف خفض 18 ألف وظيفة بحلول 2020.

وقرر البنك التخارج من أعمال بيع وتداول الأسهم في الوقت الذي سيبقي فيه على عملية مركزة لأسواق رأس المال، كما خفض أحجام عملية الدخل الثابت، وتسريع عملية إنهاء التواجد في محفظته الحالية غير الاستراتيجية.

وتثير خطة إعادة الهكيلة شكوك المستثمرين بشأن مدى قدرة الإدارة على التنفيذ الفعلي لها وإمكانية مساهمتها في خفض التكاليف وإعادة البنك لتسجيل أرباحاً.

وذكرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تقليص التقلبات والاستثمار الرأس المالي والمبيعات دون المستوى سيحسن الربحية ويعزز من التحوط، ولكن مع ذلك فإن المنظمة أشارت إلى أن "المخاطر التنفيذية مرتفعة".

وعند إغلاق جلسة اليوم، انخفض سهم "دويتشه بنك" بنحو 4.2 بالمائة إلى 6.50 يورو.