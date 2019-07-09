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عضو بالفيدرالي: لا توجد حاجة حالياً لخفض معدل الفائدة الأمريكية

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عضو بالفيدرالي: لا توجد حاجة حالياً لخفض معدل الفائدة الأمريكية عضو بالفيدرالي: لا توجد حاجة حالياً لخفض معدل الفائدة الأمريكية

مباشر: يرى عضو بالاحتياطي الفيدرالي عدم وجود حاجة لإحداث تغيير في معدلات الفائدة الأمريكية خلال الوقت الحالي.

وقال "باتريك هاركر" رئيس الفيدرالي بولاية فيلاديلفيا في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة يستمر في النمو القوي على الرغم من التباطؤ في الاقتصادي العالمي.

وأضاف عضو الفيدرالي أن خفض الفائدة سوف يكون مبرر إذا تباطأ الاقتصاد بصورة ملحوظة، مشيراً إلى أنه لا يرى أن هذا يحدث حالياً.

وأكد "هاركر" على دعمه قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير بتثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين 2.25 بالمائة إلى 2.50 بالمائة، متوقعاً عدم خفض معدلات الفائدة في العام الجاري.

وكان الاحتياطي الفيدرالي تعهد بالتصرف حفاظاً على التوسع الاقتصادي مع توقعاته بخفض معدل الفائدة في العام المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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