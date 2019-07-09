محدث.. هبوط الأسهم الأوروبية بالختام بفعل قطاعي الموارد الأساسية والسيارات

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بفعل قطاعي الموارد الأساسية والسيارات، ووسط تضاؤل آمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة.

وكانت أسهم الموارد الأساسية أكبر الخاسرين في البورصات الأوروبية بانخفاض تجاوز 2 بالمائة، كما تراجع قطاعا السيارات والمواد الكيميائية بنحو 1.6 بالمائة و1 بالمائة على التوالي.

كما تراجع سهم شركة الكيماويات الألمانية "باسف" بأكثر من 3 بالمائة بفعل تحذير من أن الأرباح ستنخفض دون التوقعات في الربع الثاني.

فيما انخفضت تقديرات المحللين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدل الفائدة في اجتماعه المزمع في نهاية الشهر الجاري، وبشكل خاص بعد تقرير الوظائف الأمريكية القوي عن الشهر الماضي.

وفي سياق منفصل وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد التعامل مع السفير البريطاني لدى واشنطن، بعد تسريب بريد إلكتروني يهاجم فيه البيت الأبيض.

وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.6 بالمائة إلى 387.9 نقطة، كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.3 بالمائة عند 5572.1 نقطة.

وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة عند 7536.4 نقطة، كما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.8 بالمائة مُسجلاً 12436.5 نقطة.

وبحلول الساعة 4:06 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1210 دولار