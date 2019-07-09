بريطانيا تعتزم تغريم "ماريوت" 99 مليون إسترليني بسبب بيانات العملاء

مباشر: أعلنت هيئة حماية البيانات البريطانية عزمها تغريم الشركة المالكة لفنادق "ماريوت" نحو 99.2 مليون إسترليني بسبب خرق قانون حماية البيانات الأوروبي.

وقالت مفوض المعلومات بالمملكة المتحدة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الغرامة المقترحة تتعلق بهجوم سيبراني تم إبلاغه إلى الهيئة من ماريوت" في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وقد تم الكشف عن مجموعة متنوعة من البيانات الشخصية الموجودة في ما يقرب من 339 مليون سجل نزيل في جميع أنحاء العالم بسبب الحادث.

وتابعت الهيئة أن من بين البيانات التي تم الكشف عنها حوالي 30 مليون متعلقة بسكان 31 دولة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، و7 ملايين متعلقة بالمقيمين في المملكة المتحدة.

وأضافت الهيئة البريطانية أنه يُعتقد أن هذا الهجوم بدأ عندما تم اختراق أنظمة مجموعة فنادق "ستاروورد" في عام 2014 والتي استحوذت عليها ماريوت في عام 2016، ولكن لم يتم اكتشاف تعرض معلومات العملاء حتى عام 2018.

ووجد التحقيق أن ماريوت فشلت في بذل العناية الواجبة الكافية عندما اشترت "ستاروود" وكان ينبغي عليها فعل المزيد لتأمين أنظمتها، وفقاً للبيان.