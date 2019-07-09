إمارة مكة تكشف استعداداتها لموسم الحج باجتماع اللجنة المركزية.. اليوم

الرياض – مباشر: ترأس الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة الحج المركزية.

وقالت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن الأمير خالد الفيصل أكد على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها؛ لتوفير أقصى درجات الراحة وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك حج هذا العام.

وأضافت الإمارة، أن نائب أمير منطقة مكة بدر بن سلطان، وقف ميدانياً على مركز التشغيل والتحكم والصيانة والتخزين التابع لقطار المشاعر.

واستقل، قطار المشاعر للتأكد من جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن خلال حج1440هـ.

وأشارت الإمارة، إلى أن قطار المشاعر سينقل خلال موسم حج هذا العام 350 ألف حاج بواسطة ألفي رحلة.

وتبدء الرحلات من يوم 8 وتستمر حتى 13 ذي الحجة.

وتشمل خطة وزارة الحج والعمرة تجهيز 8 مراكز خدمة وإرشاد في المنافذ، و16 مركزا للخدمات والإرشاد بعرفات ومنى، و4 مراكز مراقبة للاستقبال والتفويج.

وأشارت الإمارة، إلى أن هناك 2250 موظفا رسميا خلال موسم الحج، إلى جانب أكثر من 29 ألف موظف في شركات حج، و15ألف موظفا في مؤسسات الطوافة، و193 شركة حجاج بالداخل، 18.5 ألف حافلة، و520 مكتب خدمات.

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