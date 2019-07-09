الجيش اليمني يسيطر على مواقع عدة شمال صعدة بعد معارك مع الحوثيين

القاهرة — سبوتنيك. قال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، اليوم الثلاثاء، إن "قوات اللواء الثالث حرس حدود تمكنت من تحرير عدد من التباب المحيطة بمركز مديرية باقم من الاتجاه الشمالي الغربي للمديرية الواقعة شمال صعدة، عقب مواجهات خاضتها مع الحوثيين".

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وأكد أن "المواجهات أدت إلى مقتل 23 عنصراً من الحوثيين وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لهم".

وأشار إلى "استعادة الجيش خلال المواجهات كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة".

وفي السياق ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يديرها الحوثيون في صنعاء، أن طيران التحالف "شن 11 غارة على مناطق متفرقة في مديرية كتاف شرق صعدة، واستهدف بغارة أخرى مديرية باقم شمال صعدة".

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.