أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين كبار في "حزب الله" اللبناني

واشنطن — سبوتنيك. وفرضت الإدارة الأميركية عقوبات على رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله اللبناني محمد رعد والمسؤول الأمني وفيق صفا والسياسي أمين شري وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية "اليوم، وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية شخصيات سياسية بارزة تابعة لحزب الله، تستغل مناصبها السياسية لتسهيل عمل أجندة حزب الله الخبيثة ودعم إيران".

وبحسب البيان، فإن الوزارة حددت الأشخاص وهم "النائبين البرلمانيين أمين شري ومحمد رعد، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق بالحزب وفيق صفا".