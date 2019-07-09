الأسواق الخليجية تتزين بالأخضر والكويتي في الصدارة

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: سجلت أسواق الأسهم الخليجية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفاعات جماعية تصدرها سوق الأسهم الكويتي، وذلك مع دخول سيولة شرائية من المحافظ الأجنبية، بحسب محللون.

وبنهاية التعاملات سجلت المؤشرات الكويتية ارتفاعها الجماعي الرابع على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بنشاط التداولات مع تزايد شهية المستثمرين على الأسهم القيادية والتشغيلية.

وارتفع المؤشر العام للبورصة 1.31 بالمائة بإقفاله عند مستوى 6096.03 نقطة رابحاً 78.64 نقطة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 1.04 و 1.4 بالمائة على الترتيب.

وتقلصت سيولة البورصة اليوم 12.1 بالمائة إلى 66.5 مليون دينار مقابل 75.64 مليون دينار بالأمس، فيما ارتفعت أحجام التداول 8.4 بالمائة إلى 258.92 مليون سهم مقابل 238.87 مليون سهم بجلسة الاثنين.

قطر

وبعد تراجع دام لـ 3 جلسات متتالية، ارتفعت بورصة قطر عند إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، لتحل بالمركز الثاني بين الأسواق الأكثر ارتفاعاً بدعم نمو 6 قطاعات؛ حيث سجل المؤشر العام لبورصة قطر نمواً نسبته 0.55 بالمائة، صاعداً إلى النقطة 10500.46، ليربح 57.59 نقطة عن مستويات أمس الاثنين.

وتراجعت التداولات اليوم، إذ هبطت السيولة إلى 131.72 مليون ريال، مقابل 192.54 مليون ريال بالأمس، وتقلصت الكميات عند 42.85 مليون سهم، مقارنة بـ63.97 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وقال محللون لـ"مباشر" إن الأسواق الخليجية شهدت في جلسة أمس الاثنين قفزة بالسيولة الشرائية من المحافظ الأجانب؛ مما يعد مؤشراً لاقتناص الفرص بالأسهم التي وصلت إلى مستويات مغرية وتتأهب لاستقبال موسم جيد من النتائج النصفية.

وجاءت بورصة البحرين ثالثاً بين الارتفاعات ليسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنحو 0.36 بالمائة، إلى المستوى 1538.31 نقطة، رابحاً 5.48 نقطة مدفوعة من سهم الأهلي المتحد مع نهاية تعاملات اليوم.

السعودية

واختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي "تداول" تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، مدعوماً بقطاع الاتصالات والعقارات والبنوك، بنسبة 0.31 بالمائة الى مستوى 8854.49 نقطة ليربح نحو 27.48 نقطة.

وجرى التعامل على 131.494 مليون سهم وبقيمة 2.875 مليار ريال سعودي موزعين على 102.527 ألف صفقة، مقابل التداول بقيمة 2.58 مليار ريال وبكميات تداول بلغت 116.16 مليون سهم تداولات أمس الاثنين.

الأسواق الإماراتية

وارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من قطاعات تصدرها البنوك والاستثمار والسلع.

وبنهاية التعاملات، صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.23 بالمائة، إلى المستوى 5022.17 نقطة، رابحاً 11.63 نقطة.

كما استطاعت عمليات الشراء الانتقائية على الأسهم القيادية تغيير دفة سوق دبي المالي في نهاية جلسة اليوم الثلاثاء إلى الارتفاع.

وارتفع المؤشر العام بنحو 0.04 نقطة بالغاً 2656.20 نقطة، متجاهلاً تراجعات الجلسة الماضية.

وتصدر ارتفاعات اليوم قطاع الاستثمار بنسبة 0.89 بالمائة مع صعود سهم الخليج للملاحة 1.38 بالمائة ليصل إلى 0.809 درهم.

و أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الثلاثاء، مرتفعًا 0.03 بالمائة بإقفاله عند مستوى 3824.09 نقطة، رابحًا 1.29 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الاثنين.

ودعم المؤشر العام اليوم ارتفاع أسهم قيادية خاصة من القطاعين المالي والصناعة؛ وصعد الخليجية للاستثمار 3.28 بالمائة، وارتفع الأنوار للسيراميك 1.9 بالمائة، وارتفع كذلك الشرقية للاستثمار 1.32 بالمائة.

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