توجيهات الملك سلمان واتفاقيات أرامكو تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

الرياض - مباشر: تصدرت قرارات مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، المشهد بالمملكة اليوم الثلاثاء؛ والتي شملت الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية وتوجيهات الملك بالاستعداد لموسم الحج وتقديم رسالة للحجيج، إلى جانب استقبال الرئيس الأمريكي السفيرة السعودية الأميرة ريما بنت بندر.

وعلى مستوى سوق الأسهم، حققت "إكسترا" نتائج قوية بالربع الثاني، وأنهت "صافولا" برنامج صكوك بمليار ريال، وأخيرا واصل مؤشر السوق الرئيسي- تاسي المكاسب بختام تعاملات اليوم.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث التي شهدتها المملكة على المستوى المحلي اليوم، وتطورات وقرارات سوق الأسهم كالتالي:

السعودية تطلق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

الرئيس الأمريكي يستقبل سفيرة السعودية بالولايات المتحدة

العاهل السعودي يوجه الحكومة بتيسير المناسك للحجيج والارتقاء بالخدمات

مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام التجارة الإلكترونية

8 قرارات لمجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة الملك سلمان

وزير الاستثمار: السعودية من أعلى 10 دول نمواً بالتجارة الإلكترونية

إنفوجرافيك.. تعرف على نظام التجارة الإلكترونية بالسعودية

أرامكو السعودية تشارك في إطلاق أول مشروع لتصنيع المحركات البحرية

أرامكو السعودية توقع عقوداً بـ18مليار دولار لرفع إنتاج الخام والغاز

المالية السعودية تطرح لائحة تفضيل المحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمدرجة

بيان من التقاعد السعودية بشأن صرف المعاش للمستفيد

البيئة السعودية: نعمل على طرح 11 محطة تحلية للتخصيص

الحركة الجوية بمطار أبها تسير بشكل طبيعي

الشورى السعودي يوافق على مشروع فحص المركبات.. ويوجه مطالبات لـ"البلدية"

هيئة الاستثمار: احتياطي السعودية من المعادن يتخطى 4.9 تريليون ريال

الزكاة والدخل السعودية توجه بتقديم إقرارات "الانتقائية" قبل 15 يوليو

برامج سعودية جديدة لتمكين المهندسين والمهندسات

أرباح "إكسترا" تقفز 59% بالربع الثاني لارتفاع المبيعات

"إكسترا" يقفز لأعلى مستوياته بـ5 سنوات بعد النتائج المالية والتوزيعات

شركة أبحاث: نتائج المراعي أقل من التقديرات..ومستهدف السهم 51 ريالاً

سهم "الدريس" يقفز لأعلى مستوياته منذ 2015

"مهارة" يرتفع 38.7% في 16 جلسة منذ الإدراج

أسهم الاتصالات بالسوق السعودي تسجل مستويات تاريخية

"صافولا" تنتهي من طرح صكوك بمليار ريال

أكوا باور السعودية ومبادلة الإماراتية تبرمان اتفاقاً بشأن محطة تحلية

"موديز تمنح "تشب العربية" تصنيف (A3) بنظرة مستقرة

سوق الأسهم السعودية يرتفع للجلسة الثانية بسيولة 2.87 مليار ريال