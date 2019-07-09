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الرئاسة الفلسطينية: "صفقة القرن" الأمريكية "تحتضر"

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قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، في بيان، إن "الموقف الفلسطيني ثابت، وملتزم بالثوابت الوطنية، الذي أوضحه الرئيس محمود عباس عدة مرات، وهو تحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وعدم المساس بأموال الشهداء والأسرى"؛ وذلك بحسب "بوابة الأهرام".

© AP Photo / Mohamad Torokman

وأضاف أبو ردينة:

إن الطريق إلى السلام لن يتحقق إلا عبر الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وليس عن طريق الأوهام والألاعيب التي تحاول الإدارة الأمريكية وحليفتها إسرائيل تسويقها تحت شعار السلام والازدهار الاقتصادي.

وتابع "نجدد التأكيد على أن أية مشاريع استعمارية تستهدف الهوية والأرض، وكذلك محاولة الاعتداء على سيادة دول المنطقة ستبوء بالفشل.

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن "المعركة السياسية لم تنته بعد، وأن الصفقة ما زالت تحتضر، وأية محاولات لتشكيل رؤية مخالفة للثوابت الوطنية والقومية لن تحقق شيئا".

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بـ "مراجعة مواقفها وسياساتها، وأن تعي جيدا أن العنوان لتحقيق السلام والأمن والاستقرار هو رام الله والرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير وصولا إلى سلام دائم وعادل وفق الاجماع الدولي".

وكان جيسون غرينبلات مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث للمفاوضات الدولية، قال إن واشنطن لا تريد فرض أي شيء على الفلسطينيين، فيما يتعلق بحل الصراع مع إسرائيل.

وذكر غرينبلات أن الإدارة الأمريكية لم تقرر موعد نشر الرؤية السياسية للحل، المعروفة باسم "صفقة القرن".

ويشار إلى أن السلطة الفلسطينية أوقفت اتصالاتها السياسية مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ، منذ إعلانه في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتأتي تصريحات أبو ردينة في وقت كشفت صحيفة عبرية النقاب عن إعادة السلطة الفلسطينية التفكير في الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، أن الفلسطينيين يعيدون التفكير بكل ما يتعلق في "صفقة القرن"، حيث يبحثون عن مسارات جديدة لعدم إضاعة فرصة الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

SputnikNews

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