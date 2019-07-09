شركة أبحاث: نتائج "المتقدمة" أفضل من المتوقع..و58 ريالاً مستهدف السهم

الرياض- مباشر: أوصت شركة الجزيرة كابيتال لسهم شركة المتقدمة للبتروكيماويات على أساس "محايد" بسعر مستهدف 58 ريالاً سعودياً للسهم.

وأضافت شركة الأبحاث في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات أعلنت عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني 2019 بصافي ربح 192 مليون ريال، مقابل توقعها لصافي ربح بقيمة 169.5 مليون ريال.

وتابعت: "جاءت المبيعات بالتوافق مع توقعاتنا، فيما تفوق صافي الربح بسبب اتساع هامش إجمالي الربح نتيجة انخفاض تكلفة الإنتاج".

وأوضحت أن الاتساع في الهامش قوبل بضعف مساهمة شركة "إس كاي أدفانسد" للبتروكيماويات.

ورجحت استمرار اتساع الهامش في الفترة القادمة بدعم من انخفاض أسعار المواد الأولية والاستقرار في أسعار البولي بروبيلين.

وأعلنت المتقدمة للبتروكيماويات، عن تراجع صافي الأرباح بالربع الثاني من 2019، إلى نحو 192 مليون ريال، مقابل 253.34 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 24.2 بالمائة.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح لانخفاض كمية المبيعات، وانخفاض أسعار البولي بروبيلين، إلى جانب ارتفاع الاستهلاك للبروبيلين المشتري من مصادر خارجية.

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