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فرنسا تعتزم فرض ضرائب جديدة على رحلات الطيران

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فرنسا تعتزم فرض ضرائب جديدة على رحلات الطيران فرنسا تعتزم فرض ضرائب جديدة على رحلات الطيران

مباشر: تعتزم فرنسا فرض ضريبة بيئة على رحلات شركات الطيران التي تغادر البلاد، مع توقعات أن تجمع 180 مليون يورو (201.67 مليون دولار) بداية من عام 2020.

وقالت وزيرة النقل الفرنسية "إليزابيث بورن" في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تحصيل الضريبة وتبلغ 1.5 يورو على التذكرة ذات الدرجة السياحية داخل فرنسا أو الاتحاد الأوروبي، و9 يوروهات لدرجة رجال الأعمال وتصل إلى 18 يورو لدرجة رجال الأعمال لرحلات الطيران خارج الكتلة.

وأوضحت "برون": "قررنا فرض ضريبة بيئة علي جميع الرحلات التي تقلع من فرنسا"، مضيفة أن هذه الضرائب ستمول المواصلات في فرنسا.

وتسعى حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تشديد اللوائح البيئة، لكنها لم تتمكن من زيادة الضرائب على الوقود العام الماضي بعد احتجاجات "السترات الصفراء".

مباشر (اقتصاد)

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