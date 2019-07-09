اليورو والإسترليني و3 عملات خليجية تتراجع أمام الدينار الأردني

من سلامة عبد الرحمن



مباشر: شهدت العملات الأوروبية تراجعًا في أدائها أمام الدينار الأردني، فيما استقر الدولار الأمريكي دون تغير أمامه، مقارنة بمستوياته السابقة.

وتراجع اليورو 0.18 بالمائة، أمام العملة الأردنية، في الساعة 2.45 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.33 بالمائة.

واستقرت قيمة الين الياباني أمام الدينار الأردني.

وتراجعت قيمة 3 عملات خليجية أمام الدينار الأردني، وهبط الدينار البحريني 0.02 بالمائة، والريال العُماني 0.01 بالمائة، والدينار الكويتي 0.09 بالمائة أمامه.

وعلى الجانب الآخر ارتفعت قيمة الريال السعودي 0.05 بالمائة، والريال القطري 0.36 بالمائة أمام العملة الأردنية، واستقر الدرهم الإماراتي، والدينار العراقي أمامها.

ويتداول الدينار الأردني كعملة بديلة عن العملة الأصلية في دولة فلسطين.

وارتفعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 0.23 بالمائة أمام الدينار الأردني.

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