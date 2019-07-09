منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من مخاطر تعثر نمو التجارة والاستثمارات

مباشر: ترى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أن نمو التجارة المتعثر في مناطق معينة من العالم وسط الحواجز التجارية المتنامية إضافة لانخفاض الاستثمارات بمثابة أمور مقلقة للغاية.

وقالت رئيسة قسم الاقتصاد بالمنظمة "لورنس بوون" في تعليقات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية في باريس، اليوم الثلاثاء: "لقد كنت ولا زالت قلقة للغاية بشأن ما يحدث في الجانب التجاري".

وأضافت أنه قبل عامين في 2017، كان معدل نمو التجارة 5.5 بالمائة ولكنها اليوم أقرب إلى 2 بالمائة، وفي بعض المناطق مثل أوروبا قريبة حتى من صفر بالمائة.

وأوضحت أن التجارة والتبادل أمران أساسيان لكل من المنافسة والابتكار والتوظيف، قائلة إن أكثر من ثلث الوظائف في كل دولة موجودة بالفعل في الشركات المصدرة.

وأشارت إلى أنه يجب التركيز كذلك على الاستثمار، حيث كان ينمو بأكثر من 3.5 بالمائة سنوياً في عام 2017 لكن وتيرة النمو اليوم تقل عن 1.7 بالمائة سنوياً، موضحة أنه مع تقلص الاستثمارات تتآكل الوظائف.

وتابعت: "لا يمكننا تحمل هذا الأمر عندما يجب علينا رفع مستويات المعيشة للعديد من الأشخاص".

وقالت بوون إنه يوجد 36 دولة عضو في المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها وهدفهم تعزيز السياسات التي تعزز الرخاء والمساواة والفرص والرفاهية للجميع.

وحذرت كذلك من المخاطر التي تقوض النمو الاقتصادي اليوم وغداً، موضحة أنها تتمثل في عدم اليقين الناجم عن الأوضاع العالمية المستمرة بما في ذلك النزاع التجاري الأمريكي الصيني والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران إضافة لوضع البريكست في أوروبا.