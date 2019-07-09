أكوا باور السعودية ومبادلة الإماراتية تبرمان اتفاقاً بشأن محطة تحلية

أبوظبي- مباشر: وقعت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الإماراتية وتحالف شركتي "إم دي سي القابضة للطاقة"، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، و"أكوا باور"، الشركة السعودية العالمية المتخصصة في قطاعي تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية، اتفاقية شراكة لإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي بسعة إنتاجية تصل إلى 150 مليون جالون مياه يومياً بإمارة أم القيوين بنظام المنتج المستقل.

وبموجب شروط الاتفاقية، سوف تمتلك "الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء" نسبة 20 في المائة في شركة المشروع، وفقا لبيان صحفي.

وسيمتلك تحالف "أكوا باور" و"مبادلة" النسبة المتبقية بواقع 40 بالمائة لكل منهما. وقد تم الاتفاق بين الشركاء على دخول حكومة أم القيوين شريكاً في شركة المشروع وتَمَلُّك حصة في وقت لاحق عند إنجاز الأعمال.

مع بدء التشغيل، ستكون محطة أم القيوين أكبر مشروع لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في الإمارات الشمالية، وتعتبر تكلفة المشروع ذات قدرات تنافسية عالية، وستستخدم المحطة أحدث التقنيات التي تتيح لها إنتاج المياه بكفاءة مع المحافظة على البيئة.

من المتوقع أن تبدأ أعمال بناء المحطة في النصف الثاني من العام الجاري، ومن المقرر أن يتم إنتاج المياه في عام 2021. ويُعتبر إنجاز المشروع من الأهداف الرئيسية لدولة الإمارات لتحسين إنتاج المياه وتلبية الطلب المتزايد على الماء في الدولة.

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